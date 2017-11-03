Погода на вихідні: в Україні буде тепло і без опадів (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, на вихідних практично по всій Україні без опадів, збережеться тепла погода.

На вихідних буде тепло і сонячно / УНІАН

У столиці в суботу без опадів, температура повітря вночі +4°, вдень +10°. У неділю хмарно з проясненнями, +4°...+12°.

У Львові завтра без опадів, вночі +2°, вдень +10°. У неділю мінлива хмарність, +1°...+11°.

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У Луцьку в суботу вночі +3°, вдень +10°, без опадів. У неділю вночі +3°, вдень +12° хмарно з проясненнями.

У Вінниці в суботу злива, температура повітря +3°...+9°. У неділю до +12°, без опадів.

Одеситам на вихідних обіцяють сонячну погоду. У суботу температура вночі +7°, вдень +14°. У неділю +6°...+12°.

У Харкові в суботу без опадів, температура вночі -1°, вдень +9°. У неділю 0°...+7°, хмарно з проясненнями.

Прогноз на 4 листопада / УНІАН

Прогноз на 5 листопада / УНІАН

У Дніпрі в суботу без опадів. Температура вночі +5°, вдень +11°. У неділю мінлива хмарність, температура повітря +2°...+10°.

У Сімферополі завтра без опадів, +6°...+14°. У неділю +5°...+14°, невелика хмарність.

Жителям Маріуполя на суботу обіцяють мінливу хмарність, температура вночі +4°, вдень +13°. У неділю без опадів, температура до +12°.

У Краматорську в суботу хмарно з проясненнями, температура вночі -1°, вдень +10°. У неділю температура до +8°, можливий дощ.

У Сєвєродонецьку завтра без опадів, температура вночі 0°, вдень +10°. У неділю +2°...+8°, можливий дощ.

Погода на курортах

У Буковелі в суботу без опадів, температура до +10°. У неділю мінлива хмарність, вночі -4°, вдень +11°.

У Моршині на Львівщині в суботу бзе опадів, вночі +1°, вдень +13°. У неділю хмарно з проясненнями, вночі -2°, вдень до +14°.

У Трускавці в суботу без опадів, температура до +12°. У неділю температура вдень +13°, невелика хмарність.

У Сваляві завтра без опадів, +10°, у неділю мінлива хмарність, температура повітря -2° ...+11°.

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