Погода на вихідні: в Україні буде тепло і без опадів (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, на вихідних практично по всій Україні без опадів, збережеться тепла погода.
У столиці в суботу без опадів, температура повітря вночі +4°, вдень +10°. У неділю хмарно з проясненнями, +4°...+12°.
У Львові завтра без опадів, вночі +2°, вдень +10°. У неділю мінлива хмарність, +1°...+11°.
Сьогодні в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні до +14° (карта)
У Луцьку в суботу вночі +3°, вдень +10°, без опадів. У неділю вночі +3°, вдень +12° хмарно з проясненнями.
У Вінниці в суботу злива, температура повітря +3°...+9°. У неділю до +12°, без опадів.
Одеситам на вихідних обіцяють сонячну погоду. У суботу температура вночі +7°, вдень +14°. У неділю +6°...+12°.
У Харкові в суботу без опадів, температура вночі -1°, вдень +9°. У неділю 0°...+7°, хмарно з проясненнями.
У Дніпрі в суботу без опадів. Температура вночі +5°, вдень +11°. У неділю мінлива хмарність, температура повітря +2°...+10°.
У Сімферополі завтра без опадів, +6°...+14°. У неділю +5°...+14°, невелика хмарність.
Жителям Маріуполя на суботу обіцяють мінливу хмарність, температура вночі +4°, вдень +13°. У неділю без опадів, температура до +12°.
У Краматорську в суботу хмарно з проясненнями, температура вночі -1°, вдень +10°. У неділю температура до +8°, можливий дощ.
У Сєвєродонецьку завтра без опадів, температура вночі 0°, вдень +10°. У неділю +2°...+8°, можливий дощ.
Погода на курортах
У Буковелі в суботу без опадів, температура до +10°. У неділю мінлива хмарність, вночі -4°, вдень +11°.
У Моршині на Львівщині в суботу бзе опадів, вночі +1°, вдень +13°. У неділю хмарно з проясненнями, вночі -2°, вдень до +14°.
У Трускавці в суботу без опадів, температура до +12°. У неділю температура вдень +13°, невелика хмарність.
У Сваляві завтра без опадів, +10°, у неділю мінлива хмарність, температура повітря -2° ...+11°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+27°... +15°
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Дніпро+28°... +16°
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Донецьк+27°... +13°
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Житомир+29°... +15°
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Запоріжжя+27°... +16°
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Івано-Франківськ+26°... +12°
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Київ+29°... +17°
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Кіровоград+27°... +14°
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Луганськ+28°... +14°
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Луцьк+27°... +15°
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Львів+24°... +15°
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Миколаїв+25°... +16°
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Одеса+26°... +16°
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Полтава+27°... +17°
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Рівне+28°... +15°
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Сімферополь+26°... +11°
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Суми+26°... +14°
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Тернопіль+25°... +14°
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Харків+27°... +16°
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Херсон+25°... +16°
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Хмельницький+28°... +14°
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Черкаси+27°... +15°
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Чернігів+28°... +16°
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Чернівці+26°... +15°