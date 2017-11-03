У Литві повінь затопила дороги і будинки

У деяких районах Литви водою залиті поля, житлові будинки і дороги.

Повінь в Литві / Mindaugas Milinis, Delfi

На дорозі Шилуте-Русне рух легкових автомобілів вже неможливий. Багато відрізків дороги на території Пагегяйського і Шилутського самоврядувань залиті водою, повідомляє Delfi.

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Місцеві жителі жартують над тим, що щорічну повінь хочуть подати як сенсацію: "Вода тут піднімається вже сотні років. Ми до них звикли".

Нагадаємо, результаті урагану "Герварт" в Європі загинули семеро людей.