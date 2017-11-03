Наступного тижня в Україні збережеться тепла погода

14:37, 3 листопада 2017
17
0

Протягом наступного тижня в Україні буде тепло.

Наступного тижня в Україні буде тепло / УНІАН
Наступного тижня в Україні буде тепло / УНІАН

Про це у Facebook повідомила синоптик Наталія Діденко.

Погода на вихідні: в Україні буде тепло і без опадів (карта)

За її словами, на вихідних в Україні вдень в межах +7…+12 градусів, на півдні до +15.

У Києві субота-неділя без істотних опадів, можливий туман.

"Тепла погода протриває ще й наступного тижня", - пише Діденко.

Нагадаємо, 3 листопада в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні температура до +14°.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
На вихідних в Україні очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки На вихідних в Україні очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки
Виверження вулкана Кілауеа: на Гаваях проводять нову евакуацію Виверження вулкана Кілауеа: на Гаваях проводять нову евакуацію
Швейцарія постраждала від сильного дощу та граду Швейцарія постраждала від сильного дощу та граду
Можна ліпити сніговиків: Росію в перший день літа завалило снігом (фото, відео) Можна ліпити сніговиків: Росію в перший день літа завалило снігом (фото, відео)
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні
У Києві сьогодні без опадів, температура вдень до +22° У Києві сьогодні без опадів, температура вдень до +22°
Сьогодні по всій Україні очікується сонячна погода (карта) Сьогодні по всій Україні очікується сонячна погода (карта)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 25 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
68 %
756 мм
5.6 м/с
2 %
Стрічка новин