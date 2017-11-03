Наступного тижня в Україні збережеться тепла погода

Протягом наступного тижня в Україні буде тепло.

Наступного тижня в Україні буде тепло / УНІАН

Про це у Facebook повідомила синоптик Наталія Діденко.

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За її словами, на вихідних в Україні вдень в межах +7…+12 градусів, на півдні до +15.

У Києві субота-неділя без істотних опадів, можливий туман.

"Тепла погода протриває ще й наступного тижня", - пише Діденко.

Нагадаємо, 3 листопада в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні температура до +14°.