Столиця Колумбії постраждала від сильного граду

16:06, 3 листопада 2017
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Сильний град накрив Боготу.

Негода в Боготі / facebook.com/DefensaCivil
Негода в Боготі / facebook.com/DefensaCivil

Вулиці Боготи виявилися підтоплені і завалені градом, у багатьох місцях утворилися великі снігові замети. Зокрема, постраждали райони Усакен, Суба, Чапінеро, Пуенте-Аранда, Лос-Мартірес і Енгатива, передає Stormnews з посиланням на El Heraldo.

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Відзначається, що північна частина міста залишилася без електроенергії. Крім того, було паралізовано автомобільний рух.

Нагадаємо, потужний град на Житомирщині завдав збитків на понад 6 мільйонів гривень.

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