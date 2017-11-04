Завтра на українців чекає ідеальна осіння погода

У Києві 5 листопада без істотних опадів. Температура вночі +5...+7 градусів, вдень близько +10.

У Києві 5 листопада без істотних опадів / фото the-city.kiev

В Україні 5 листопада переважатиме тепла повітряна маса. Опадів не прогнозують. У західній та південній частині країни місцями очікується туман.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер південний, на сході і півдні країни східний, 3-8 м/сек.

Температура вночі +1...+6 градусів тепла, на півночі Лівобережжя 0...-3 морозу, вдень +7...+12 градусів, в Карпатах вночі близько 0, вдень +2...+7 градусів.

У Києві 5 листопада без істотних опадів. Температура вночі +5...+7 градусів, вдень близько +10.

Читайте також Погода на вихідні: в Україні буде тепло і без опадів (карта)

Прогноз погоди на неділю, 5 листопада, в містах України:

Ужгород – +10...+12

Львів – +10...+12

Івано-Франківськ – +10...+12

Тернопіль – +9...+11

Чернівці – +10...+12

Хмельницький – +9...+11

Луцьк – +10...+12

Рівне – +9...+11

Житомир – +9...+1

Вінниця – +9...+11

Одеса – +10...+12

Миколаїв – +10...+12

Херсон – +10...+12

Сімферополь – +11...+13

Кропивницький – +9...+11

Черкаси – +9...+11

Чернігів – +8...+10

Суми – +7...+9

Полтава – +8...+10

Дніпро – +8...+10

Запоріжжя – +9...+11

Донецьк – +8...+10

Луганськ – +7...+9

Харків – +8...+10

Київ – +9...+11