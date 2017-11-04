Завтра на українців чекає ідеальна осіння погода
У Києві 5 листопада без істотних опадів. Температура вночі +5...+7 градусів, вдень близько +10.
В Україні 5 листопада переважатиме тепла повітряна маса. Опадів не прогнозують. У західній та південній частині країни місцями очікується туман.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Вітер південний, на сході і півдні країни східний, 3-8 м/сек.
Температура вночі +1...+6 градусів тепла, на півночі Лівобережжя 0...-3 морозу, вдень +7...+12 градусів, в Карпатах вночі близько 0, вдень +2...+7 градусів.
У Києві 5 листопада без істотних опадів. Температура вночі +5...+7 градусів, вдень близько +10.
Погода на вихідні: в Україні буде тепло і без опадів (карта)
Прогноз погоди на неділю, 5 листопада, в містах України:
Ужгород – +10...+12
Львів – +10...+12
Івано-Франківськ – +10...+12
Тернопіль – +9...+11
Чернівці – +10...+12
Хмельницький – +9...+11
Луцьк – +10...+12
Рівне – +9...+11
Житомир – +9...+1
Вінниця – +9...+11
Одеса – +10...+12
Миколаїв – +10...+12
Херсон – +10...+12
Сімферополь – +11...+13
Кропивницький – +9...+11
Черкаси – +9...+11
Чернігів – +8...+10
Суми – +7...+9
Полтава – +8...+10
Дніпро – +8...+10
Запоріжжя – +9...+11
Донецьк – +8...+10
Луганськ – +7...+9
Харків – +8...+10
Київ – +9...+11
Погода в Україні
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Вінниця+27°... +15°
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Дніпро+28°... +16°
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Донецьк+27°... +13°
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Житомир+29°... +15°
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Запоріжжя+27°... +16°
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Івано-Франківськ+26°... +12°
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Київ+29°... +17°
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Кіровоград+27°... +14°
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Луганськ+28°... +14°
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Луцьк+27°... +15°
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Львів+24°... +15°
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Миколаїв+25°... +16°
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Одеса+26°... +16°
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Полтава+27°... +17°
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Рівне+28°... +15°
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Сімферополь+26°... +11°
-
Суми+26°... +14°
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Тернопіль+25°... +14°
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Харків+27°... +16°
-
Херсон+25°... +16°
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Хмельницький+28°... +14°
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Черкаси+27°... +15°
-
Чернігів+28°... +16°
-
Чернівці+26°... +15°