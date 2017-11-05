В’єтнам атакував потужний тайфун, є жертви (фоторепортаж)

15:13, 5 листопада 2017
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Тайфун пошкодив більше 40 тисяч будинків, збив електричні стовпи і викорчував дерева.

У неділю, 5 листопада, чисельність загиблих зросла щонайменше до 27 в результаті тайфуну, який атакував В'єтнам. Про це повідомляє ТСН.ua з посиланням на Reuters.

Тайфун Дамрі став уже 12-м великим штормом, який вразив В'єтнам цьогоріч. Тайфун пошкодив більше 40 тис. будинків, збив електричні стовпи і викорчував дерева.

Наразі 27 осіб вважаються мертвими і 22 пропали без вісті. Тим часом 626 будинків повністю зруйнувано, було евакуйовано понад 30 000 осіб.

У результаті повеней і зсувів у В'єтнамі загинули 75 осіб

У неділю невеликий дощ і сильний вітер обрушилися на берегову смугу.

У суботу було пошкоджено понад 40 000 гектарів сільськогосподарських культур, включаючи цукровий очерет, рисові поля і каучукові плантації.

Повені вбили понад 80 осіб у північному В'єтнамі минулого місяця, в той час як тайфун викликав хаос в центральних провінціях у вересні. Країна, яка налічує понад 90 мільйонів осіб, постійно страждає від руйнівних штормів і повеней через свою довгу берегову лінію.

Потерпає від потужного шторму і північ В'єтнаму. Там жертвами негоди стали 26 людей. Іще кілька сотень зазнали поранень.

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