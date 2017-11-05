Новий тиждень в Україні почнеться з тепла і туманів
У Києві завтра без опадів, +8 ... + 10 градусів.
Температура повітря в Україні 6 листопада буде залишатися теплою і відносно сухою.
Про це у Facebook написала синоптик Наталка Діденко.
"Понеділок очікується в Україні не скажу, що сухий, тому що – тумани, але без опадів", – додала вона.
Температура повітря протягом дня сягне +7 ... +13, на півдні місцями до +15 градусів.
У Києві завтра без опадів, +8 ... + 10 градусів.
Прогноз погоди на понеділок, 6 листопада, в містах України:
Ужгород – + 11 ... + 13
Львів – + 8 ... + 10
Івано-Франківськ – + 8 ... + 10
Тернопіль – + 8 ... + 10
Чернівці – + 8 ... + 10
Хмельницький – + 8 ... + 10
Луцьк – + 8 ... + 10
Рівне – + 8 ... + 10
Житомир – + 8 ... + 10
Вінниця – + 8 ... + 10
Одеса – + 11 ... + 13
Миколаїв – + 11 ... + 13
Херсон – + 9 ... + 11
Сімферополь – + 11 ... + 13
Кропивницький – + 8 ... + 10
Черкаси – + 8 ... + 10
Чернігів – ... + 10
Запоріжжя – +9 ... + 11
Донецьк – + 8 ... + 10
Луганськ – + 8 ... + 10
Харків – + 8 ... + 10
Київ – + 8 ... + 10
Погода в Україні
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Вінниця+27°... +15°
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Дніпро+28°... +16°
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Донецьк+27°... +13°
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Житомир+29°... +15°
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Запоріжжя+27°... +16°
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Івано-Франківськ+26°... +12°
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Київ+29°... +17°
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Кіровоград+27°... +14°
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Луганськ+28°... +14°
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Луцьк+27°... +15°
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Львів+24°... +15°
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Миколаїв+25°... +16°
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Одеса+26°... +16°
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Полтава+27°... +17°
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Рівне+28°... +15°
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Сімферополь+26°... +11°
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Суми+26°... +14°
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Тернопіль+25°... +14°
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Харків+27°... +16°
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Херсон+25°... +16°
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Хмельницький+28°... +14°
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Черкаси+27°... +15°
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Чернігів+28°... +16°
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Чернівці+26°... +15°