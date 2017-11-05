Новий тиждень в Україні почнеться з тепла і туманів

У Києві завтра без опадів, +8 ... + 10 градусів.

У Львові температура повітря буде + 8 ... + 10 / фото УНІАН

Температура повітря в Україні 6 листопада буде залишатися теплою і відносно сухою.

Про це у Facebook написала синоптик Наталка Діденко.

"Понеділок очікується в Україні не скажу, що сухий, тому що – тумани, але без опадів", – додала вона.

Температура повітря протягом дня сягне +7 ... +13, на півдні місцями до +15 градусів.

У Києві завтра без опадів, +8 ... + 10 градусів.

Прогноз погоди на понеділок, 6 листопада, в містах України:

Ужгород – + 11 ... + 13

Львів – + 8 ... + 10

Івано-Франківськ – + 8 ... + 10

Тернопіль – + 8 ... + 10

Чернівці – + 8 ... + 10

Хмельницький – + 8 ... + 10

Луцьк – + 8 ... + 10

Рівне – + 8 ... + 10

Житомир – + 8 ... + 10

Вінниця – + 8 ... + 10

Одеса – + 11 ... + 13

Миколаїв – + 11 ... + 13

Херсон – + 9 ... + 11

Сімферополь – + 11 ... + 13

Кропивницький – + 8 ... + 10

Черкаси – + 8 ... + 10

Чернігів – ... + 10

Запоріжжя – +9 ... + 11

Донецьк – + 8 ... + 10

Луганськ – + 8 ... + 10

Харків – + 8 ... + 10

Київ – + 8 ... + 10