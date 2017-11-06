В Україні сьогодні без опадів, на півдні температура до +13° (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 6 листопада, в Україні без опадів, на півдні температура до +13°.
На сході пройдуть без опадів, температура вдень до +11°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +13°.
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На заході України в понеділок без опадів. Вдень найтепліше буде в Чернівецькій області - до +12°.
У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до +10°. У центрі без опадів, температура до +11°.
За народним прогнозом, 6 листопада Ікони Божої Матері "Всіх скорботних Радість". Скіпка тріщить — до морозу.
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