Сьогодні в Києві без опадів, удень до +10°

08:30, 6 листопада 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 6 листопада у столиці без опадів, удень до +10°.

Сьогодні В Києві без опадів / УНІАН
Сьогодні в Києві без опадів / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +10°, ввечері - до +5°. Вітер південно-східний, до 3,9 м/с.

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Сонце в столиці зійшло у 06:56, а зайде у 16:26.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 6 листопада, в Україні без опадів, на півдні температура до +13°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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