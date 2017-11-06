Сьогодні в Києві без опадів, удень до +10°

Згідно з даними Погода УНІАН, 6 листопада у столиці без опадів, удень до +10°.

Сьогодні в Києві без опадів / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +10°, ввечері - до +5°. Вітер південно-східний, до 3,9 м/с.

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Сонце в столиці зійшло у 06:56, а зайде у 16:26.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 6 листопада, в Україні без опадів, на півдні температура до +13°.

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