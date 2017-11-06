Жертвами тайфуну "Дамрі" у В'єтнамі стали 44 людини

09:34, 6 листопада 2017
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Ще 19 числяться зниклими безвісти.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

У результаті тайфуну "Дамрі" у В'єтнамі загинули 44 людини, ще 19 числяться зниклими безвісти. Про це повідомив Національний координаційний комітет по боротьбі з наслідками стихійних лих країни, передає ТАСС.

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"Дамрі" став найважчим за збитком стихійним лихом за останні 20 років. Сильні зливи затопили і пошкодили понад 40 тис. житлових будинків.

Через тайфун понад 30 тис. людей були змушені покинути свої оселі, багато районів залишилися без електропостачання і зв'язку із зовнішнім світом.

Нагадаємо, в Японії через тайфун "Саола" скасували 53 внутрішні авіарейси, постраждали дві людини.

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