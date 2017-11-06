В Індії 12 осіб загинули через зливи

У Ченнаї випало майже три чверті сезонних опадів.

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У Ченнаї жертвами сильних злив стали 12 осіб, у місті випала майже три чверті сезонних опадів, повідомляє The Times of India.

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Дощ 2 листопада став рекордним: більше опадів у цей день випадало тільки в 1976 і 2015 роках. Сильні опади затопили деякі дороги та вулиці міста, порушивши дорожній рух.

Нагадаємо, у результаті тайфуну "Дамрі" у В'єтнамі загинули 44 людини, ще 19 числяться зниклими безвісти.