У Китаї оголосили "жовте" попередження через туман
Попередження стосується й столиці Пекіна.
У північних, східних і південно-західних районах Китаю, включаючи столицю країни Пекін оголосили "жовте" попередження у зв'язку з густим туманом, передає Xinhua з посиланням на Національний метеорологічний центр.
У Карпатах через густий туман загубився турист
Очікується, що туман почне розсіюватися з ранку 7 листопада з наближенням холодного фронту, який принесе похолодання, дощі і сніг на північ Китаю.
Через туман видимість може знизитися до 200 м.
Нагадаємо, в аеропорту Дивопу міста Урумчі (Китай) через погану погоду затримали 77 рейсів.
Читайте також
Погода в Україні
-
Вінниця+27°... +15°
-
Дніпро+28°... +16°
-
Донецьк+27°... +13°
-
Житомир+29°... +15°
-
Запоріжжя+27°... +16°
-
Івано-Франківськ+26°... +12°
-
Київ+29°... +17°
-
Кіровоград+27°... +14°
-
Луганськ+28°... +14°
-
Луцьк+27°... +15°
-
Львів+24°... +15°
-
Миколаїв+25°... +16°
-
Одеса+26°... +16°
-
Полтава+27°... +17°
-
Рівне+28°... +15°
-
Сімферополь+26°... +11°
-
Суми+26°... +14°
-
Тернопіль+25°... +14°
-
Харків+27°... +16°
-
Херсон+25°... +16°
-
Хмельницький+28°... +14°
-
Черкаси+27°... +15°
-
Чернігів+28°... +16°
-
Чернівці+26°... +15°
Віргінія, США
+ 25 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
Відчувається як: +25 °
Вологість: 68 %
Тиск: 756 мм
Вітер: 5.6 м/с
Ймовірність опадів: 2 %
Схід: 05:44
Захід 20:31
Фаза місяця:
Стрічка новин