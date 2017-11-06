У Китаї оголосили "жовте" попередження через туман

Попередження стосується й столиці Пекіна.

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У північних, східних і південно-західних районах Китаю, включаючи столицю країни Пекін оголосили "жовте" попередження у зв'язку з густим туманом, передає Xinhua з посиланням на Національний метеорологічний центр.

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Очікується, що туман почне розсіюватися з ранку 7 листопада з наближенням холодного фронту, який принесе похолодання, дощі і сніг на північ Китаю.

Через туман видимість може знизитися до 200 м.

Нагадаємо, в аеропорту Дивопу міста Урумчі (Китай) через погану погоду затримали 77 рейсів.