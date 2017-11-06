Погода на тиждень: в Україні буде тепло, дощі очікуються у четвер і п'ятницю (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, цього тижня в Україні практично без опадів, у більшості регіонів збережеться тепла осіння погода.

Практично весь тиждень в Україні буде сухо / УНІАН

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, у понеділок в Україні без опадів. На півдні до +13°, на заході до +11°. У центрі стовпчик термометра підніметься до +10°, на півночі і сході до +9°.

Прогноз на 6 листопада / УНІАН

У вівторок, 7 листопада, в Україні хмарно. Температура до +14°.

Прогноз на 7 листопада / УНІАН

У середу, 8 листопада, практично без опадів. Найтепліше буде на півдні - до +14°. В інших регіонах до +10°.

Прогноз на 8 листопада / УНІАН

У четвер місцями пройдуть дощі. Вночі по країні +3°...+8°, вдень на півдні до +14°.

Прогноз на 9 листопада / УНІАН

У п'ятницю практично по всій країні очікуються дощі. На півдні до +15°, в інших регіонах +6°...+11°.

Прогноз на 10 листопада / УНІАН

4 і 5 листопада в Україні практично без опадів. У суботу вночі найпрохолодніше буде на заході - до +3°, на решті території +4°...+7°. Вдень температура по країні +8°...+14°. У неділю вночі на заході до +2°, вдень в Україні +8°...+15°.

Прогноз на 11 листопада / УНІАН

Прогноз на 12 листопада / УНІАН

Народний прогноз

6 листопада. Ікони Божої Матері "Всіх скорботних Радість". Скіпка тріщить — до морозу. 7 листопада. День Мартирія. У народі говорили, що у цей день плаче навіть природа — дощем або снігом.

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8 листопада — Дмитрів день. Кажуть: "Якщо Дмитро без снігу, то й Великдень буде теплим".

9 листопада — Нестора, Марка, Емілії, Капітоліни, Андрія. З цього дня, вважали, починає по ночам замерзати вода, а мороз скаче по сухих берегах. 10 листопада — Параскеви-П'ятниці, Максима, Костянтина, Арсенія. Якщо день сонячний, то чекай теплої зими; хмарно — в середині грудня будуть сильні морози.

11 листопада — Анастасії, Марії, Анни. Синичка пищить — зиму закликає. 12 листопада — 3иновия-синичника, Артема, Марка, Олени, Анастасії. Масова поява синиць біля будинків — вірна ознака настання холодів.

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