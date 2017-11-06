Погода на тиждень: в Україні буде тепло, дощі очікуються у четвер і п'ятницю (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, цього тижня в Україні практично без опадів, у більшості регіонів збережеться тепла осіння погода.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, у понеділок в Україні без опадів. На півдні до +13°, на заході до +11°. У центрі стовпчик термометра підніметься до +10°, на півночі і сході до +9°.
У вівторок, 7 листопада, в Україні хмарно. Температура до +14°.
У середу, 8 листопада, практично без опадів. Найтепліше буде на півдні - до +14°. В інших регіонах до +10°.
У четвер місцями пройдуть дощі. Вночі по країні +3°...+8°, вдень на півдні до +14°.
У п'ятницю практично по всій країні очікуються дощі. На півдні до +15°, в інших регіонах +6°...+11°.
4 і 5 листопада в Україні практично без опадів. У суботу вночі найпрохолодніше буде на заході - до +3°, на решті території +4°...+7°. Вдень температура по країні +8°...+14°. У неділю вночі на заході до +2°, вдень в Україні +8°...+15°.
Народний прогноз
6 листопада. Ікони Божої Матері "Всіх скорботних Радість". Скіпка тріщить — до морозу. 7 листопада. День Мартирія. У народі говорили, що у цей день плаче навіть природа — дощем або снігом.
В Україні сьогодні без опадів, на півдні температура до +13° (карта)
8 листопада — Дмитрів день. Кажуть: "Якщо Дмитро без снігу, то й Великдень буде теплим".
9 листопада — Нестора, Марка, Емілії, Капітоліни, Андрія. З цього дня, вважали, починає по ночам замерзати вода, а мороз скаче по сухих берегах. 10 листопада — Параскеви-П'ятниці, Максима, Костянтина, Арсенія. Якщо день сонячний, то чекай теплої зими; хмарно — в середині грудня будуть сильні морози.
11 листопада — Анастасії, Марії, Анни. Синичка пищить — зиму закликає. 12 листопада — 3иновия-синичника, Артема, Марка, Олени, Анастасії. Масова поява синиць біля будинків — вірна ознака настання холодів.
Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+27°... +15°
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Дніпро+28°... +16°
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Донецьк+27°... +13°
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Житомир+29°... +15°
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Запоріжжя+27°... +16°
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Івано-Франківськ+26°... +12°
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Київ+29°... +17°
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Кіровоград+27°... +14°
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Луганськ+28°... +14°
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Луцьк+27°... +15°
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Львів+24°... +15°
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Миколаїв+25°... +16°
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Одеса+26°... +16°
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Полтава+27°... +17°
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Рівне+28°... +15°
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Сімферополь+26°... +11°
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Суми+26°... +14°
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Тернопіль+25°... +14°
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Харків+27°... +16°
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Херсон+25°... +16°
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Хмельницький+28°... +14°
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Черкаси+27°... +15°
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Чернігів+28°... +16°
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Чернівці+26°... +15°