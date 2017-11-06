Біля берегів Тонга стався землетрус магнітудою 5,4

У понеділок, 6 листопада, у берегів Тонга стався землетрус магнітудою 5,4.

Біля берегів Тонга стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Про це повідомляє Геологічна служба США.

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Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 80 км на північний схід від населеного пункту Хіхіфо. Осередок землетрусу залягав на глибині 24,8 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, у столиці Мексики почали зносити будівлі, які виявилися непридатними для проживання після потужного землетрусу.