У Малайзії через повені евакуювали майже 2 тисячі осіб

14:13, 6 листопада 2017
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Негода застала штат Пенанг зненацька.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Через потужні повені у малайзійському штаті Пенанг евакуювали 1968 осіб, передає Malay Mail.

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Управління цивільної оборони штату відправили на допомогу місцевим жителям. У деяких районах дощ припинився, і ситуація з повенями трохи покращилася.

Місцева влада каже, що зливи і сильний вітер стали для них несподіванкою.

Нагадаємо, у Ченнаї (Індія) жертвами сильних злив стали 12 осіб, у місті випала майже три чверті сезонних опадів.

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