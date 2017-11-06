У Малайзії через повені евакуювали майже 2 тисячі осіб

Негода застала штат Пенанг зненацька.

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Через потужні повені у малайзійському штаті Пенанг евакуювали 1968 осіб, передає Malay Mail.

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Управління цивільної оборони штату відправили на допомогу місцевим жителям. У деяких районах дощ припинився, і ситуація з повенями трохи покращилася.

Місцева влада каже, що зливи і сильний вітер стали для них несподіванкою.

Нагадаємо, у Ченнаї (Індія) жертвами сильних злив стали 12 осіб, у місті випала майже три чверті сезонних опадів.