Завтра Україну охопить туман

У вівторок, 7 листопада, в Україні очікується туман.

Завтра в Україні очікується туман / kievcity.gov.ua

Про це у Facebook повідомляє синоптик Наталія Діденко.

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"Тумани - візитка листопада.

Статус туманний в Україні підтвердиться і завтра, 7 листопада. Тумани посилюватимуться переважно вночі та вранці, вдень слабшатимуть і розсіюватимуться", - пише вона.

За словами Діденко, сніг в Україні поки не передбачається, завтра на сході України можливі дощі.

Нагадаємо, цього тижня в Україні практично без опадів, у більшості регіонів збережеться тепла осіння погода.