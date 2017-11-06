Завтра в Україні без опадів, на півдні до +13° (відеопрогноз)

16:30, 6 листопада 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 7 листопада в Україні без опадів, на півдні до +13°.

В Україні завтра без опадів / УНІАН
В Україні завтра без опадів / УНІАН

На сході хмарно, температура вдень до +8°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +13°.

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На заході України у вівторок без опадів. Вдень до +11°.

У північних областях мінлива хмарність. Температура до +7°. У центрі без опадів, температура до +10°.

За народним прогнозом, 7 листопада день Мартирія. У народі говорили, що у цей день плаче навіть природа — дощем або снігом.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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