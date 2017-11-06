У Києві завтра очікується мінлива хмарність, температура до +7°

17:00, 6 листопада 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 7 листопада, у столиці без опадів, вдень до +7°.

У Києві завтра без опадів / УНІАН
У Києві завтра без опадів / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +7°, ввечері - до +5°. Вітер мінливий, до 2,1 м/с.

Завтра Україну охопить туман

Сонце в столиці зійде у 06:57, а зайде у 16:24.

Як повідомляв УНІАН, 7 листопада в Україні без опадів, на півдні до +13°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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