В Україні сьогодні без опадів, на півдні вдень до +13° (карта)

08:00, 7 листопада 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 7 листопада в Україні без опадів, на півдні температура до +13°.

Сьогодні В Україні без опадів / pexels.com
Сьогодні в Україні без опадів / pexels.com

На сході без опадів, температура вдень до +8°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +13°.

Погода на тиждень: в Україні буде тепло, дощі очікуються у четвер і п'ятницю (карта)

На заході України у вівторок без опадів. Вдень найтепліше буде в Чернівецькій і Волинській областях - до +11°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до +7°. У центрі без опадів, температура до +10°.

Прогноз на 7 листопада / УНІАН
Прогноз на 7 листопада / УНІАН

За народним прогнозом, 7 листопада день Мартирія. У народі говорили, що у цей день плаче навіть природа — дощем або снігом.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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