У Києві сьогодні до +7°, без опадів

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 7 листопада, у столиці без опадів, вдень до +7°.

Сьогодні в Києві без опадів / panoramio.com, Sensei Yuri

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +7°, ввечері - до +5°. Вітер мінливий, до 2,1 м/с.

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Сонце в столиці зійде у 06:57, а зайде у 16:24.

Як повідомляв УНІАН, 7 листопада в Україні без опадів, на півдні до +13°.

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