У Києві сьогодні до +7°, без опадів

08:30, 7 листопада 2017
8
0

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 7 листопада, у столиці без опадів, вдень до +7°.

Сьогодні В Києві без опадів / panoramio.com, Sensei Yuri
Сьогодні в Києві без опадів / panoramio.com, Sensei Yuri

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +7°, ввечері - до +5°. Вітер мінливий, до 2,1 м/с.

Погода на тиждень: в Україні буде тепло, дощі очікуються у четвер і п'ятницю (карта)

Сонце в столиці зійде у 06:57, а зайде у 16:24.

Як повідомляв УНІАН, 7 листопада в Україні без опадів, на півдні до +13°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Погода на завтра: дощі перемістяться із заходу України на схід та південь (карта) Погода на завтра: дощі перемістяться із заходу України на схід та південь (карта)
Обвалювались будинки і падали дерева: ураган в Індії забрав життя 17 осіб Обвалювались будинки і падали дерева: ураган в Індії забрав життя 17 осіб
Виверження вулкана Кілауеа: на Гаваях проводять нову евакуацію Виверження вулкана Кілауеа: на Гаваях проводять нову евакуацію
У Мексиці оголосили надзвичайний стан через спеку У Мексиці оголосили надзвичайний стан через спеку
Швейцарія постраждала від сильного дощу та граду Швейцарія постраждала від сильного дощу та граду
Можна ліпити сніговиків: Росію в перший день літа завалило снігом (фото, відео) Можна ліпити сніговиків: Росію в перший день літа завалило снігом (фото, відео)
Погода на вихідні: в Україні пройдуть дощі з грозами (карта) Погода на вихідні: в Україні пройдуть дощі з грозами (карта)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 25 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
68 %
756 мм
5.6 м/с
2 %
Стрічка новин