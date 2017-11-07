Біля берегів Нової Каледонії стався землетрус

09:34, 7 листопада 2017
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У вівторок, 7 листопада, біля берегів Нової Каледонії стався землетрус магнітудою 5,5.

Біля берегів Нової Каледонії стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger
Біля берегів Нової Каледонії стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Про це повідомляє Геологічна служба США.

В Японії стався землетрус магнітудою 5,1

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 69 км на північний схід від населеного пункту Тадіне. Вогнище землетрусу залягало на глибині 10 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, землетрус магнітудою 4,9 стався в повіті Тайдун на Тайвані 2 листопада.

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