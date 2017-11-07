Число жертв тайфуну "Дамрі" у В'єтнамі зросло до 47 осіб

Ще 21 вважається зниклою безвісти.

Ілюстрація / Reuters

У результаті тайфуну "Дамрі" у В'єтнамі загинули 47 осіб, 21 вважається зниклою безвісти, передає "РИА Новости" з посиланням на Việt Nam News.

Читайте також У Малайзії через повені евакуювали майже 2 тисячі осіб

Тайфун накрив В'єтнам 4 листопада. Швидкість вітрів тайфуну сягала 90 кілометрів на годину. Пориви знесли дахи понад тисячі будинків, обвалили сотні електричних стовпів.

Через стихію в деяких районах розмиті дороги, скасовані заняття в школах.

Раніше повідомлялося про 44 загиблих.