У штаті Огайо пронісся торнадо, вісім людей постраждали (відео)

В американському штаті Огайо пройшов торнадо, у результаті травми отримали вісім осіб, повідомляє The Weather Channel з посиланням на місцеву владу.

Зокрема, шість осіб отримали травми, перебуваючи в ресторані. Торнадо пошкодив більше сотні автомобілів і кілька будівель.

Damage in Celina... this is on Havemann Rd. @ABC22FOX45 pic.twitter.com/YYYqdAUvLs