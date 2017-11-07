У штаті Огайо пронісся торнадо, вісім людей постраждали (відео)

11:34, 7 листопада 2017
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Торнадо був помічений у місті Селіна.

Наслідки торнадо в Огайо / twitter.com @ABC22FOX45
Наслідки торнадо в Огайо / twitter.com @ABC22FOX45

В американському штаті Огайо пройшов торнадо, у результаті травми отримали вісім осіб, повідомляє The Weather Channel з посиланням на місцеву владу.

На південному сході США пронеслися кілька торнадо (фото, відео)

Зокрема, шість осіб отримали травми, перебуваючи в ресторані. Торнадо пошкодив більше сотні автомобілів і кілька будівель.

Нагадаємо, через шторм в американських штатах Північна Кароліна, Південна Кароліна і Вірджинія без електроенергії залишилися майже 70 тисяч будинків.

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