У штаті Огайо пронісся торнадо, вісім людей постраждали (відео)

Торнадо був помічений у місті Селіна.

Наслідки торнадо в Огайо / twitter.com @ABC22FOX45

В американському штаті Огайо пройшов торнадо, у результаті травми отримали вісім осіб, повідомляє The Weather Channel з посиланням на місцеву владу.

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Зокрема, шість осіб отримали травми, перебуваючи в ресторані. Торнадо пошкодив більше сотні автомобілів і кілька будівель.

Damage in Celina... this is on Havemann Rd. @ABC22FOX45 pic.twitter.com/YYYqdAUvLs — Shavon Anderson (@ShavonFox45Now) November 5, 2017

Нагадаємо, через шторм в американських штатах Північна Кароліна, Південна Кароліна і Вірджинія без електроенергії залишилися майже 70 тисяч будинків.