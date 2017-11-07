Повінь накрила Малайзію, евакуювали понад 10 тисяч осіб

12:36, 7 листопада 2017
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Не менше семи осіб загинули.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Через повені в північних штатах Малайзії евакуювали понад 10 тисяч осіб, не менше семи осіб загинули, повідомляє Floodlist.

В Індії 12 осіб загинули через зливи

Потужні зливи почалися в регіоні 3 листопада, місцями за 24 години випало майже 460 мм опадів. Влада штату Пенанг називає повінь найгіршою в історії, однак ситуація під контролем, і необхідності в оголошенні надзвичайного стану немає.

Нагадаємо, у результаті тайфуну "Дамрі" у В'єтнамі загинули 47 осіб, 21 вважається зниклою безвісти.

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