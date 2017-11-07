Завтра в Україні переважатиме хмарна погода

У середу, 8 листопада, в Україні очікується хмарна погода та тумани.

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Про це у Facebook повідомляє синоптик Наталія Діденко.

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"Завтра в Україні приблизно така ж ситуація - переважатиме хмарна погода, тумани, без істотних опадів, хіба мряка де-не-де, та невисока температура повітря", - пише вона.

За словами Діденко, найближчої ночі в Україні можливі невеликі заморозки, протягом дня +4…+7 градусів, на півдні України +7…+12 градусів.

Нагадаємо, 7 листопада в Україні без опадів, на півдні температура до +13°.