У результаті тайфуну у В'єтнамі загинули 69 осіб

30 осіб вважаються зниклими безвісти.

Ілюстрація / Reuters

Число загиблих в результаті тайфуну "Дамрі" у В'єтнамі зросло до 69 осіб, ще 30 числяться зниклими безвісти, передає "РИА Новости" з посиланням на місцеву газету Việt Nam News.

Читайте також Повінь накрила Малайзію, евакуювали понад 10 тисяч осіб

Тайфун накрив В'єтнам 4 листопада. Швидкість вітрів тайфуну сягала 90 кілометрів на годину. Пориви знесли дахи понад тисячі будинків, обвалили сотні електричних стовпів.

Через стихію в деяких районах розмиті дороги, скасовані заняття в школах.

Раніше повідомлялося про 47 загиблих.