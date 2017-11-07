У результаті тайфуну у В'єтнамі загинули 69 осіб
30 осіб вважаються зниклими безвісти.
Число загиблих в результаті тайфуну "Дамрі" у В'єтнамі зросло до 69 осіб, ще 30 числяться зниклими безвісти, передає "РИА Новости" з посиланням на місцеву газету Việt Nam News.
Повінь накрила Малайзію, евакуювали понад 10 тисяч осіб
Тайфун накрив В'єтнам 4 листопада. Швидкість вітрів тайфуну сягала 90 кілометрів на годину. Пориви знесли дахи понад тисячі будинків, обвалили сотні електричних стовпів.
Через стихію в деяких районах розмиті дороги, скасовані заняття в школах.
Раніше повідомлялося про 47 загиблих.
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