У Мукачеві в листопаді зацвіла сакура (фоторепортаж)

15:50, 7 листопада 2017
49
0

На дереві поруч з пожовклим листям розпустилися рожеві квіти. 

У Мукачеві зацвіла сакура / Голос Карпат
У Мукачеві зацвіла сакура / Голос Карпат

Сакура не вперше дивує мукачівців та гостей міста аномальним цвітінням, повідомляє "Голос Карпат".

У Києві розквітла найдовша алея сакур у світі (фото)

Японська вишня, яку місцеві жителі жартома називають "скаженою" через цвітіння декілька разів на рік, росте на площі Федорова між двома храмами.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Шість осіб загинули через виверження вулкана в Гватемалі Шість осіб загинули через виверження вулкана в Гватемалі
Погода на завтра: дощі перемістяться із заходу України на схід та південь (карта) Погода на завтра: дощі перемістяться із заходу України на схід та південь (карта)
На вихідних в Україні очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки На вихідних в Україні очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки
Виверження вулкана Кілауеа: на Гаваях проводять нову евакуацію Виверження вулкана Кілауеа: на Гаваях проводять нову евакуацію
У Мексиці оголосили надзвичайний стан через спеку У Мексиці оголосили надзвичайний стан через спеку
Швейцарія постраждала від сильного дощу та граду Швейцарія постраждала від сильного дощу та граду
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 25 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
68 %
756 мм
5.6 м/с
2 %
Стрічка новин