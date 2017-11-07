У Мукачеві в листопаді зацвіла сакура (фоторепортаж)

На дереві поруч з пожовклим листям розпустилися рожеві квіти.

У Мукачеві зацвіла сакура / Голос Карпат

Сакура не вперше дивує мукачівців та гостей міста аномальним цвітінням, повідомляє "Голос Карпат".

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Японська вишня, яку місцеві жителі жартома називають "скаженою" через цвітіння декілька разів на рік, росте на площі Федорова між двома храмами.