В Україні завтра практично без опадів, на півдні до +12° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 8 листопада, в Україні практично без опадів, на півдні до +12°.

В Україні завтра без опадів / УНІАН

На сході хмарно, температура вдень до +9°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність, у Криму пройде дощ. Температура до +12°.

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На заході України в середу без опадів. Вдень до +8°.

У північних областях мінлива хмарність. Температура до +6°. У центрі без опадів, температура до +9°.

За народним прогнозом, 8 листопада — Дмитрів день. Кажуть: "Якщо Дмитро без снігу, то й Великдень буде теплим".

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