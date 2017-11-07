В Україні завтра практично без опадів, на півдні до +12° (карта)

16:30, 7 листопада 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 8 листопада, в Україні практично без опадів, на півдні до +12°.

В Україні завтра без опадів / УНІАН
В Україні завтра без опадів / УНІАН

На сході хмарно, температура вдень до +9°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність, у Криму пройде дощ. Температура до +12°.

У Києві сьогодні до +7°, без опадів

На заході України в середу без опадів. Вдень до +8°.

У північних областях мінлива хмарність. Температура до +6°. У центрі без опадів, температура до +9°.

За народним прогнозом, 8 листопада — Дмитрів день. Кажуть: "Якщо Дмитро без снігу, то й Великдень буде теплим".

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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