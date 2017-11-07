Завтра у Києві без опадів, вдень до +6°

17:00, 7 листопада 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 8 листопада у столиці без опадів, вдень до +6°.

У Києві завтра без опадів / photographers.ua, jDtnt
У Києві завтра без опадів / photographers.ua, jDtnt

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +6°, ввечері - до +4°. Вітер східний та північно-східний, до 2.3 м/с.

Завтра в Україні переважатиме хмарна погода

Сонце в столиці зійде у 06:59, а зайде у 16:22.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 8 листопада, в Україні практично без опадів, на півдні до +12°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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