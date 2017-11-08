В Україні сьогодні практично без опадів, на півдні температура до +12° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 8 листопада, в Україні практично без опадів, на півдні температура до +12°.

В Україні сьогодні буде хмарно / УНІАН

На сході без опадів, температура вдень до +9°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +12°.

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На заході України в середу без опадів. Вдень найтепліше буде в Чернівецькій і Львівській областях - до +8°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до +6°. У центрі без опадів, температура до +9°.

Прогноз на 8 листопада / УНІАН

За народним прогнозом, 8 листопада — Дмитрів день. Кажуть: "Якщо Дмитро без снігу, то й Великдень буде теплим".

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