У Києві сьогодні буде хмарно, вдень до +6°
Згідно з даними Погода УНІАН, 8 листопада у столиці без опадів, вдень до +6°.
За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +6°, ввечері - до +4°. Вітер східний та північно-східний, до 2.3 м/с.
В Україні сьогодні практично без опадів, на півдні температура до +12° (карта)
Сонце в столиці зійшло у 06:59, а зайде у 16:22.
Як повідомляв УНІАН, у середу, 8 листопада, в Україні практично без опадів, на півдні до +12°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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Запоріжжя+27°... +16°
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