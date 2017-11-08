У Києві сьогодні буде хмарно, вдень до +6°

08:30, 8 листопада 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 8 листопада у столиці без опадів, вдень до +6°.

У Києві сьогодні бузі опадів / panoramio.com, Sensei Yuri
У Києві сьогодні бузі опадів / panoramio.com, Sensei Yuri

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +6°, ввечері - до +4°. Вітер східний та північно-східний, до 2.3 м/с.

В Україні сьогодні практично без опадів, на півдні температура до +12° (карта)

Сонце в столиці зійшло у 06:59, а зайде у 16:22.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 8 листопада, в Україні практично без опадів, на півдні до +12°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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