Число жертв тайфуну "Дамрі" у В'єтнамі зросло до 89

09:37, 8 листопада 2017
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18 осіб вважаються зниклими безвісти.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

У результаті тайфуну "Дамрі" у В'єтнамі загинули 89 людей, ще 18 вважаються зниклими безвісті, передає "РИА Новости" з посиланням на місцеву газету VnExpress.

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Тайфун накрив В'єтнам у кінці минулого тижня. Під водою наразі залишаються понад 100 тисяч будинків. Найбільше постраждала провінція Кханьхоа, столицею якої є популярний курорт Нячанг.

Раніше повідомлялося про 69 загиблих.

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