Біля берегів Фіджі стався землетрус магнітудою 5,7

10:40, 8 листопада 2017
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У середу, 8 листопада, біля берегів Фіджі стався землетрус магнітудою 5,7.

Біля берегів Фіджі стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger
Біля берегів Фіджі стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Про це повідомляє Геологічна служба США.

Біля берегів Нової Каледонії стався афтершок магнітудою 6,6

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 153 км на північний схід від острова Ндої (Ndoi). Осередок землетрусу залягав на глибині 582,6 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, у результаті потужного землетрусу в Мексиці загинули 369 осіб.

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