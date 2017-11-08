У середу, 8 листопада, біля берегів Фіджі стався землетрус магнітудою 5,7.

Біля берегів Фіджі стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Про це повідомляє Геологічна служба США.

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Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 153 км на північний схід від острова Ндої (Ndoi). Осередок землетрусу залягав на глибині 582,6 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, у результаті потужного землетрусу в Мексиці загинули 369 осіб.