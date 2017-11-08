У США в результаті торнадо загинули дві людини (відео)

Трагедія сталася в штаті Пенсільванія.

Наслідки торнадо у США / youtube.com Drone Videos

В американському штаті Пенсільванія торнадо став причиною загибелі двох людей, повідомляє The Weather Channel.

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У місті Ері двоє чоловіків намагалися зупинити витік води в постраждалому від торнадо будинку.

Раніше повідомлялося, що в американському штаті Огайо пройшов торнадо, у результаті травми отримали вісім осіб. Торнадо пошкодив більше сотні автомобілів і кілька будівель.