У США в результаті торнадо загинули дві людини (відео)

11:36, 8 листопада 2017
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Трагедія сталася в штаті Пенсільванія.

Наслідки торнадо у США / youtube.com Drone Videos
Наслідки торнадо у США / youtube.com Drone Videos

В американському штаті Пенсільванія торнадо став причиною загибелі двох людей, повідомляє The Weather Channel.

Через шторм на південному сході США без електрики залишилися майже 70 тисяч будинків

У місті Ері двоє чоловіків намагалися зупинити витік води в постраждалому від торнадо будинку.

Раніше повідомлялося, що в американському штаті Огайо пройшов торнадо, у результаті травми отримали вісім осіб. Торнадо пошкодив більше сотні автомобілів і кілька будівель.

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