Висока вода у Венеції досягла рекордного рівня

12:35, 8 листопада 2017
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Італія опинилася у владі холодного циклону.

У Венеції вода піднялася до рекордного рівня / vacations.info
У Венеції вода піднялася до рекордного рівня / vacations.info

Висока вода у Венеції піднялася до 127 сантиметрів – це найвищий показник за останні чотири роки, передає Euronews.

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Італія опинилася у владі холодного циклону, який приніс на початку цього тижня до північних і центральних регіонів країни дощі і низькі температури. У гірських районах на кордоні з Австрією вже випав перший сніг.

За прогнозами синоптиків, найближчими днями в країні очікуються зливи і зниження температури повітря.

Нагадаємо, через повені в північних штатах Малайзії евакуювали понад 10 тисяч осіб, не менше семи осіб загинули.

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