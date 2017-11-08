Четвер в Україні буде хмарним та туманним

Завтра, 9 листопада, в Україні збережеться хмарна погода.

В Україні завтра буде хмарно / kievcity.gov.ua

Про це у Facebook повідомила синоптик Наталія Діденко.

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"Не забуваємо про тумани.

Видимість у сірих хмарах, туманах та при заході сонця одразу після 16 години - ситуацію на дорогах роблять часами складною. Температура завтра вдень +2…+7, на заході та півдні +7…+13 градусів", - пише вона.

За словами Діденко, завтра на південному заході на та сході України очікуються опади.

Нагадаємо, у середу, 8 листопада, в Україні практично без опадів, на півдні температура до +12°.