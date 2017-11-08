В Атлантичному океані сформувався тропічний шторм "Ріна"

15:48, 8 листопада 2017
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Поки небезпеки шторм не представляє.

Тропічна депресія
Тропічна депресія "Ріна" посилилася до тропічного шторму / facebook.com/NWSNHC

Тропічна депресія "Ріна" посилилася до тропічного шторму. Про це повідомляє Національний центр США по спостереженню за ураганами.

У штаті Огайо пронісся торнадо, вісім людей постраждали (відео)

"Ріна" знаходиться в 1430 км від Бермудських островів, швидкість руху становить 11 км/год. Пориви вітру досягають 65 км/год.

Поки небезпеки шторм не представляє, проте найближими днями він буде посилюватися.

Нагадаємо, в американському штаті Пенсільванія торнадо став причиною загибелі двох людей.

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