В Україні завтра практично без опадів, на півдні +13° (відеопрогноз)

16:30, 8 листопада 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 9 листопада в Україні практично без опадів, на півдні до +13°.

Завтра в Україні практично без опадів / УНІАН
Завтра в Україні практично без опадів / УНІАН

На сході хмарно, температура вдень до +8°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +13°.

У Києві сьогодні буде хмарно, вдень до +6°

На заході України у четвер без опадів. Вдень до +10°.

У північних областях мінлива хмарність. Температура до +7°. У центрі місцями пройдуть дощі, температура до +9°.

За народним прогнозом, 9 листопада — Нестора, Марка, Емілії, Андрія. З цього дня, вважали, що починає по ночам замерзати вода, а мороз скаче сухими берегами.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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