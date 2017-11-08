У Києві завтра очікується хмарна погода, температура до +7°

17:00, 8 листопада 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 9 листопада, у столиці без опадів, вдень до +7°.

У Києві завтра без опадів / УНІАН
У Києві завтра без опадів / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +7°, ввечері - до +5°. Вітер східний та південно-східний, до 2.7 м/с.

В Україні сьогодні практично без опадів, на півдні температура до +12° (карта)

Сонце в столиці зійде у 07:01, а зайде у 16:21.

Як повідомляв УНІАН, 9 листопада в Україні практично без опадів, на півдні до +13°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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