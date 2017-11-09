В Україні сьогодні практично без опадів, на півдні температура до +13° (карта)

08:06, 9 листопада 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 9 листопада в Україні практично без опадів, на півдні температура до +13°.

В Україні сьогодні практично / УНІАН
В Україні сьогодні практично / УНІАН

На сході без опадів, температура вдень до +8°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +13°.

Висока вода у Венеції досягла рекордного рівня

На заході України у четвер без опадів. Вдень температура до +10°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до +7°. У центрі практично без опадів, температура до +9°.

За народним прогнозом, 9 листопада — Нестора, Марка, Емілії, Андрія. З цього дня, вважали, що починає по ночам замерзати вода, а мороз скаче сухими берегами.

Прогноз на 9 листопада / УНІАН
Прогноз на 9 листопада / УНІАН

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