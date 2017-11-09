Жителів Києва та області попереджають про туман

Погіршення видимості до 200-500 м.

У Києві очікується туман / kievcity.gov.ua

Сьогодні, 9 листопада, у у Києві та області очікується туман. Про це попереджає Український гідрометцентр.

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"Вранці 9 листопада у Київській області та Києві туман, видимість 200-500 м", - йдеться в повідомленні.

Попередження про туман у Київській області / Укргідрометцентр

Нагадаємо, 9 листопада в Україні практично без опадів, на півдні температура до +13°.