Жителів Києва та області попереджають про туман

09:30, 9 листопада 2017
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Погіршення видимості до 200-500 м.

У Києві очікується туман / kievcity.gov.ua
У Києві очікується туман / kievcity.gov.ua

Сьогодні, 9 листопада, у у Києві та області очікується туман. Про це попереджає Український гідрометцентр

У Києві сьогодні пройде дощ, вдень до +7°

"Вранці 9 листопада у Київській області та Києві туман, видимість 200-500 м", - йдеться в повідомленні.

Попередження про туман у Київській області / Укргідрометцентр
Попередження про туман у Київській області / Укргідрометцентр

Нагадаємо, 9 листопада в Україні практично без опадів, на півдні температура до +13°.

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