У Колумбії чотири людини загинули в результаті сходження селю

Ще 18 вважаються зниклими безвісти.

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Чотири людини загинули в результаті сходу селевих потоків у колумбійській муниципії Коринто, ще 18 вважаються зниклими безвісти.

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"Вихід з берегів річки Пайла викликаний сходом селю, у результаті чого чотири людини загинули, серед яких було немовля. 29 осіб отримали поранення. На даний момент 18 осіб вважаються зниклими безвісти, проте це ще не підтверджена інформація. Було завдано серйозної шкоди інфраструктурі", - цитує ТАСС президента Колумбії Хуана Мануеля Сантоса.

За його словами, на цей раз вдалося уникнути великої кількості жертв, оскільки спрацювала система раннього оповіщення населення про небезпеку, що наближається.

Нагадаємо, внаслідок обвалу гірських порід на півночі Малайзії загинули 11 осіб.