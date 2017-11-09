Біля берегів Японії стався землетрус магнітудою 6,0

11:38, 9 листопада 2017
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Інформації про постраждалих і руйнування не надходило.

Біля берегів Японії стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger
Біля берегів Японії стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

У четвер, 9 листопада, біля берегів Японії стався землетрус магнітудою 6,0.

На Тайвані стався землетрус

Про це повідомляє Геологічна служба США.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 165 км на південний схід від острова Хатідзьо. Осередок землетрусу залягав на глибині 20,3 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, у столиці Мексики почали зносити будівлі, які виявилися непридатними для проживання після потужного землетрусу.

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