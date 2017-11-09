Число жертв тайфуну "Дамрі" у В'єтнамі перевищило 100 осіб

197 осіб отримали поранення.

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У результаті тайфуну "Дамрі" у В'єтнамі загинули 106 осіб, ще 25 вважаються зниклими безвісти.

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Крім того, 197 осіб отримали поранення, повідомляє Reuters.

У деяких місцях випало 1700 мм опадів. Очікується, що дощ почне слабшати в четвер, 9 листопада.

Раніше повідомлялося про 89 загиблих і 18 зниклих безвісти.