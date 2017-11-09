Україну завтра огорне сильний туман, очікується погіршення видимості до 50 метрів
Також завтра місцями пройдуть дощі.
У п’ятницю, 10 листопада, в Україні очікується сильний туман, погіршення видимості до 50 метрів.
В Україні сьогодні практично без опадів, на півдні температура до +13° (карта)
Про це у Facebook повідомила синоптик Наталія Діденко.
"Саме вони, тумани, і завтра плаватимуть Україною. І видимість вже знижуватиметься не просто до 300-500 метрів, а до 50-ти, або й до - "за туманом нічого не видно".
Тому не забувайте вмикати фари, автомобілісти, велосипедисти, мотоциклісти та інші рухомі дорожні об’єкти", - пише вона.
За словами Діденко, завтра невеликі дощі можливі у західних областях, у північних та на Вінниччині. Температура повітря протягом п'ятниці +4…+8, на півдні та заході України +7…+13 градусів.
Нагадаємо, сьогодні, 9 листопада, у Києві та області очікується туман.
Погода в Україні
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Вінниця+16°... +6°
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Дніпро+16°... +5°
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Донецьк+12°... +3°
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Житомир+17°... +6°
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Запоріжжя+17°... +6°
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Івано-Франківськ+16°... +4°
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Київ+16°... +7°
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Кіровоград+17°... +5°
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Луганськ+13°... +3°
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Луцьк+17°... +7°
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Львів+17°... +7°
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Миколаїв+20°... +7°
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Одеса+19°... +7°
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Полтава+16°... +7°
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Рівне+17°... +6°
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Сімферополь+15°... +5°
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Суми+16°... +5°
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Тернопіль+16°... +5°
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