Україну завтра огорне сильний туман, очікується погіршення видимості до 50 метрів

Також завтра місцями пройдуть дощі.

В Україні завтра очікується туман / УНІАН

У п’ятницю, 10 листопада, в Україні очікується сильний туман, погіршення видимості до 50 метрів.

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Про це у Facebook повідомила синоптик Наталія Діденко.

"Саме вони, тумани, і завтра плаватимуть Україною. І видимість вже знижуватиметься не просто до 300-500 метрів, а до 50-ти, або й до - "за туманом нічого не видно".

Тому не забувайте вмикати фари, автомобілісти, велосипедисти, мотоциклісти та інші рухомі дорожні об’єкти", - пише вона.

За словами Діденко, завтра невеликі дощі можливі у західних областях, у північних та на Вінниччині. Температура повітря протягом п'ятниці +4…+8, на півдні та заході України +7…+13 градусів.

Нагадаємо, сьогодні, 9 листопада, у Києві та області очікується туман.