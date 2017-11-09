Річка Дуеро на Піренейському півострові страждає від посухи

14:39, 9 листопада 2017
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На деяких ділянках Дуеро висохла на 60%.

Долина річки Дуеро страждає від посухи / Euronews
Долина річки Дуеро страждає від посухи / Euronews

Через сильну засуху долина річки Дуеро в Іспанії представляє собою картину, не характерну для листопада.

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На деяких ділянках Дуеро висохла на 60%. Місцеві жителі кажуть, що такого не пригадують і готуються до втрат урожаю, передає Euronews.

Така ж ситуація і в Португалії, де також протікає Дуеро. Такої посухи тут не було майже 90 років, щоб відновити рівень води в річці, потрібні безпрецедентно сильні проливні дощі.

Нагадаємо, на північному заході Італії продовжують вирувати лісові пожежі. Через загоряння протягом деякого часу навіть була закрита швидкісна автомагістраль на кордоні між Італією і Францією.

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