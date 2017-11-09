Синоптики попереджають жителів Києва та області про туман 10 листопада

Очікується погіршення видимості до 200-500 м.

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До кінця доби 9 листопада, вночі та вранці 10 листопада в Києві та Київській області очікується туман.

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Про це попереджає Український гідрометцентр.

"До кінця доби 9 листопада, вночі та вранці 10 листопада в Києві та Київській області туман, видимість 200-500 м", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 9 листопада в Україні практично без опадів, на півдні температура до +13°.