Синоптики попереджають жителів Києва та області про туман 10 листопада

15:45, 9 листопада 2017
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Очікується погіршення видимості до 200-500 м.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

До кінця доби 9 листопада, вночі та вранці 10 листопада в Києві та Київській області очікується туман.

У Києві сьогодні пройде дощ, вдень до +7°

Про це попереджає Український гідрометцентр.

"До кінця доби 9 листопада, вночі та вранці 10 листопада в Києві та Київській області туман, видимість 200-500 м", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 9 листопада в Україні практично без опадів, на півдні температура до +13°.

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