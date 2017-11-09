Завтра майже всю Україну накриють дощі, на півдні до +13° (відеопрогноз)

16:30, 9 листопада 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 10 листопада, в Україні пройдуть дощі, на півдні до +13°.

В Україні завтра пройдуть дощі / УНІАН
В Україні завтра пройдуть дощі / УНІАН

На сході хмарно, температура вдень до +7°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +13°.

У Києві сьогодні пройде дощ, вдень до +7°

На заході України в п'ятницю пройдуть дощі. Вдень до +10°.

У північних областях очікуються опади. Температура до +8°. У центрі місцями пройдуть дощі, температура до +9°.

За народним прогнозом, 10 листопада — Параскеви-П'ятниці, Максима, Костянтина, Арсенія. Якщо день сонячний, то чекай теплої зими; хмарно — у середині грудня будуть сильні морози.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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