У Києві завтра пройде дощ, вдень до +8°

Згідно з даними Погода УНІАН, 10 листопада у столиці пройде дощ, вдень до +8°.

У Києві завтра пройде дощ / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +8°, ввечері - до +7°. Вітер мінливий, до 3.2 м/с.

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Сонце в столиці зійде у 07:03, а зайде у 16:19.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 10 листопада, в Україні пройдуть дощі, на півдні до +13°.

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