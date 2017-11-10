В Україні сьогодні пройдуть дощі, місцями температура до +13° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 10 листопада, в Україні пройдуть дощі, на півдні температура до +13°.

В Україні сьогодні дощитиме / УНІАН

На сході без опадів, температура вдень до +7°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +13°.

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На заході України у п'ятницю пройде дощ. Вдень найтепліше буде в Чернівецькій області - до +10°.

У північних областях очікуються опади. Температура до +8°. У центрі дощі, температура до +9°.

Прогноз на 10 листопада / УНІАН

За народним прогнозом, 10 листопада — Параскеви-П'ятниці, Максима, Костянтина, Арсенія. Якщо день сонячний, то чекай теплої зими; хмарно — у середині грудня будуть сильні морози.

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